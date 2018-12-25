Против Игоря Талькова возбудили уголовное дело

37-летний Игорь Тальков, сын трагически погибшего певца Игоря Талькова, рискует оказаться за решеткой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает канал «360» со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, Талькову вменяется статья об управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Напомним, в конце ноября в СМИ появились сообщения о якобы задержании полицией Игоря Талькова, когда он находился пьяным за рулем. Тогда он лично опроверг эту информацию, заявив, что не пьет с 2014 года. По словам Игоря, его «действительно тормознули», а он отказался ехать сдавать кровь.

В 2016 году Тальков уже лишался прав и был оштрафован на 30 тысяч рублей за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы.