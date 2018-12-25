Российский Дед Мороз примерил на себя военный экзоскелет

Настоящий российский Дед Мороз из Великого Устюга опробовал на себе российскую военную разработку. Дедушка примерил экзоскелет, благодаря которому, без всякого волшебства, самостоятельно поднялся на смотровую площадку Останкинской телебашни на высоту 337 метров.

После этого Дед совсем не выглядел усталым и, когда встретился с детьми, с легкостью поднял на руки одну из девочек, чтобы она могла украсить верхушку елки.

«Ребенок-то вроде большой, а для меня - как пушинка. Так что, конечно, я буду рекомендовать экзоскелет. Я ведь знаком и с Санта-Клаусом, и с Йоулупукки, и с Баббо Натале, и с Пер-Ноэлем. Думаю, что мы это дело обсудим», - рассказал Дед Мороз «Звезде».

Напомним, экзоскелет, выпущенный госкорпорацией Ростех, был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Подобной разработки нет ни в одной армии мира, так что российские военные первыми попробовали на себе все преимущества новинки.