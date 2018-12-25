Автомобиль въехал в толпу людей у ночного клуба в Ливерпуле: видео

В Ливерпуле в Сочельник около одного из ночных клубов автомобиль протаранил группу молодых людей. Как сообщает издание Daily Star, за рулем авто находился 19-летний водитель.

Инцидент случился на перекрестке улиц Слейтер и Болд-стрит. На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлена машина, которая резко поворачивает за угол, сбивая пять человек. В результате ДТП серьезно пострадали два человека, их доставили в ближайшую клинику.

Местная полиция арестовала молодого человека, сидевшего за рулем наехавшего на группу прохожих автомобиля, по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.