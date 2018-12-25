Лукашенко отметил важность всесторонних отношений Москвы и Минска

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения России и Белоруссии имеют серьезное значение как для Минска, так и для Москвы.

«Минск всегда подчеркивал значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Белоруссии, но и для РФ», - подчеркнул глава государства на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой.

По его словам, российско-белорусские отношения строятся на системной и плановой основе.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва», Россия и Белоруссия остаются братскими государствами, а любые разногласия лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены обсудить в ходе предстоящей встречи в российской столице.

Ранее белорусский лидер говорил о том, что Москва является ключевым внешним партнером Минска, поэтому всегда подчеркивалась значимость двустороннего взаимодействия.