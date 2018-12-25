Супруга Кержакова забрала у него их общего сына

Жена экс-футболиста Александра Кержакова, Милана Тюльпанова, забрала у него их общего, полуторагодовалого сына Артемия. По словам Кержакова, Милана приехала к нему в загородный дом под Петербургом с детским психологом и судебными приставами, что напоминало настоящую спецоперацию.

Милана быстро схватила ребенка, который был в одних шортах, и побежала с ним на мороз, даже не одев мальчика.

«Вся одежда лежала рядом - куртка зимняя и сапоги. Ей никто не препятствовал. Я хотел, чтобы она спокойно его одела, не нарушая психику ребенка», - цитирует Александра сайт газеты «Комсомольская правда».

Отец Артемия переживает, что сейчас ребенок находится в истерике, потому что не привык к маме и не ассоциирует с ней Милану. А сама мать ничего не знает о ребенке, и даже не взяла его медицинскую карту.

Решение о том, что мальчика на время разбирательств нужно передать матери, 24 декабря принял Петроградский суд. Милана Тюльпанова и бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков находятся в процессе развода. Футболист обвиняет жену в наркотической зависимости и уже заявил о том, что подаст жалобу на поведение Миланы, когда она забирала сына.