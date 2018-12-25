Россия сможет обеспечить поставку газа в Европу независимо от Украины

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия готова обеспечить поставку газа Европе по долгосрочным контрактам, даже если к концу 2019 года не удастся договориться с Украиной по транзиту топлива.

Как он рассказал газете «Коммерсант», европейские потребители будут обеспечены необходимым объемом «голубого топлива», Россия это гарантирует.

«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам», - подчеркнул министр.

По словам Новака, наладить диалог с Киевом мешают судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» по поставкам и транзиту газа из РФ.

«"Газпром" готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны», - добавил Новак.

Министр энергетики РФ пояснил, что в переговорах важным вопросом является объем транзита российского топлива, который может пойти через соседнюю страну после 2019 года, если новый контракт будет заключен.