Один в Белом доме: Трамп пожаловался, что перед Рождеством он на работе

Президент США Дональд Трамп пожаловался в социальных сетях, что остался совсем один перед Рождеством в Белом доме, поскольку ждет заключения соглашения с демократами по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой.

«Я совсем один (бедняжка) в Белом доме, жду, когда вернутся демократы и пойдут на сделку по крайне необходимой безопасности на границе», - написал он в Twitter.

По его словам, демократы в каком-то смысле не желают заключать сделку, что будет стоить Соединенным Штатам гораздо больше денег, чем та стена, о которой идет речь. Трамп назвал это безумием.

Ранее Федеральное правительство США приостановило работу 22 декабря, так как конгрессмены не согласовали новый бюджет страны. Глава государства отказался подписывать документ, если в нем не учитывается строительство стены на границе с Мексикой. Тем временем, демократы считают, что на нее уйдет слишком много средств. Трамп принял решение не уезжать на праздники, пока не примет бюджет.

Конгресс не успел одобрить выделение средств четверти правительства – Госдепу, минфину, минторгу, а также министерству внутренней безопасности.