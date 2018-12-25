Арестованный украинский моряк написал письмо из СИЗО

Письмо арестованного украинского моряка Андрея Эйдера, задержанного после пересечения границы РФ в Керченском проливе, опубликовала на своей странице в Facebook журналист телеканала UATV Таисия Турчин.

В нескольких строках Эйдер описывает условия, в которых он содержится. По словам моряка, «есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют».

Эйдер также рассказал, что у него затягиваются раны и он уже может ходить, однако немного хромает. В конце заключенный выражает надежду на «скорейшее политическое решение».

Напомним, после инцидента в Керченском проливе, когда три украинских судна незаконно пересекли границу РФ, были задержаны 24 украинских военных. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения границы.