В России могут повысить лимит скорости на некоторых дорогах

На некоторых федеральных дорогах в РФ могут увеличить разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч, пишет газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

Как утверждает издание, такое предложение поможет улучшить пропускную способность дорог, а также снизить аварийность. Предполагается повысить лимит скорости, прежде всего, на участке трасс в Псковской области и в Пермском крае. Речь идет о 419 — 616-м км трассы М-9 «Балтия», 178 — 542-м км дороги Р-23, 105 — 141-м км дороги Р-56, а также 4 — 59-м км дороги А-212.

Кроме того, возможно увеличение разрешенной скорости на новых участках платных дорог М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург». По данным издания, в настоящее время изменения согласовываются с территориальными подразделениями ГИБДД.

В планах Росавтодора – «разогнать» до 110 км/ч участки М-8, Р-217, М-5, А-370, увеличить пропускную способность дорог Р-22 «Каспий», А-289 Краснодар–Керчь, Р-404 Тюмень–Ханты-Мансийск.

Ранее сообщалось, что по России установят знаки ограничения скорости, которые будут автоматически вычислять оптимальный для текущих погодных условий скоростной режим, так называемые динамические знаки. Их разместят на магистралях и вдоль скоростных дорог.