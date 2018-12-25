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На Новый год Москву ожидает парад планет

Валентина Пескова
00:58 25.12.2018
При этом в ночь с 3 на 4 января 2019 года парад планет украсит также звездопад.
На Новый год Москву ожидает парад планет
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В новогодние праздники москвичей ждет необычное природное явление – парад планет. В один ряд выстроятся стареющий серп Луны, Венера, планеты Юпитер и Меркурий, а также Спика (альфа Девы), красноватый Антарес (альфа Скорпиона), а высоко над Венерой - яркий Арктур (альфа Волопаса).

Наблюдать за небесными телами можно будет в предрассветные часы с 29 декабря 2018 года по 4 января 2019 года. Об этом сообщается на сайте московского планетария.

При этом в ночь с 3 на 4 января 2019 года парад планет украсит также звездопад из созвездия Волопас: ожидается пик метеорного потока Квадрантиды.

«Небесное представление начинается ранним утром и продлится до восхода Солнца, когда все светила поднимутся высоко на юге», - поясняется на сайте.

При этом отмечается, что данный парад можно назвать лишь «мини-парадом», так как только к трем планетам (Меркурию, Юпитеру и Венере) присоединится стареющий серп Луны и звезды Антарес и Спика. Тогда как обычно в малом параде планет по одну сторону от Солнца оказываются четыре планеты.

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