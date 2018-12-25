На «КиноПоиске» выбрали лучшие фильмы 2018 года

Пользователи «КиноПоиска» выбрали лучший американский и российский фильмы уходящего года.

Так, картина Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» стала лучшим иностранным фильмом 2018 года, рейтинг которого составил 8,1. Российским фильмом, получившим более высокий рейтинг (7,7) стала драма Антона Мегердичева «Движение вверх».

Как говорится на портале, у каждой из картин более 100 тысяч оценок.

Кроме того, сообщается, что самыми популярными актерами стали американцы Том Харди и Марго Робби, а также россияне Александр Петров и Любовь Аксенова.

Сам портал «Кинопоиск» назвал лучшим фильмом года картину Уэса Андерсона «Остров собак», лучшими сериалами стали: «Звоните ДиКаприо!», «Маньяк» и «Острые предметы».