Вокзалы могут получить имена известных людей вслед за аэропортами

Уже в следующем году российским аэропортам, по результатам общественного голосования в проекте «Великие имена России», присвоят имена великих россиян. Как выясняется, после такого успешного начинания у идеи появилось продолжение: дать имена известных людей также и российским вокзалам. По словам члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, это предложение очень хорошее.

Как рассказал Малькевич в эфире радио «Говорит Москва», во многих российских регионах остались города, которые не попали в конкурс «Великие имена России». Однако в них также есть достаточно достойных имен известных россиян.

«Александр Невский проиграл в Питере в этой борьбе Достоевскому, и мне пишут знакомые питерцы, возмущаются, как же так святой благоверный князь остался не у дел? Но в этом случае есть вокзал железнодорожный в Великом Новгороде, есть вокзал в Пскове… Поэтому, почему бы и нет?» - считает Малькевич.

По словам представителя ОП, аэропорты могут получить новые названия уже весной 2019 года. В ближайшее время члены Палаты будут обсуждать, как оформят фасады и экспозиции, посвященные известным представителям России, с собственниками аэропортов. При этом в Общественной палате рассчитывают, что затраты на это будут небольшими. Кроме того, отдельно отмечается, что международные трехбуквенные обозначения аэропортов останутся прежними.