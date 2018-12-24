Санта Клаус на санях пролетел над Москвой и Петербургом

Санта Клаус совершает ежегодное кругосветное путешествие, в рамках которого пролетел над Москвой и Петербургом. Об этом сообщается в Twitter Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD), ведущего прямую трансляцию полета.

Стартовал Санта из своей резиденции на Северном полюсе около 14.05 на запряженных девятью оленями санях. Согласно традиции, «топливом» для оленей служат сено, морковь и овсянка. Вес саней с подарками составляет несколько десятков тонн. К данному моменту он уже раздал около 2 млрд подарков.

За передвижениями рождественского волшебника следят американские и канадские военные. Это может сделать и любой желающий на сайте noradsanta.org. В 2017 году первой страной, куда наведался дедушка, была Россия – тогда он пролетел на Чукотским автономным округом. 2018 году Санта вылетел сначала в Новую Зеландию.

Как отмечает РИА Новости, за Санта Клаусом следят спутники, радары, самолеты-истребители, а также специальные «Санта-камеры», видео с которых можно посмотреть на YouTube.

Напомним, проект «NORAD следит за Сантой» существует с 1955 года, когда американский универмаг призывал детей позвонить Санте и ошибся при указании номера. На звонки ребят пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО. С тех пор база ВВС США в Колорадо следит за путешествием Санты.