Фанаты Пугачевой жалуются на невозможность попасть на концерт

В середине апреля в Кремле состоится большой сольный концерт легендарной российской певицы Аллы Пугачевой, приуроченный к ее 70-летию.

Однако фанаты певицы столкнулись с проблемами при покупке билетов. На сайте Кремлевского дворца произошел сбой. Поклонники певицы, купившие билеты на официальном портале, не дождались своего заказа, и им пришли сообщения о возврате средств.

Стоит отметить, что билеты на концерт примадонны стоили от 2,5 тысяч до 70 тысяч рублей. Однако большинство из них попали в руки перекупщиков и цена поднялась до 150 тысяч рублей, сообщает издание «Стархит». Сейчас все билеты раскуплены и многие фанаты не смогут попасть на концерт.