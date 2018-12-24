«Нет прохода»: метро Москвы начнет продавать старые указатели

В Московском метро начнут продавать старые указатели, которые прежде использовались в качестве элементов навигации подземки. Продажи открываются с 25 декабря в сувенирном магазине на станции «Маяковская».

По словам заместителя начальника метро по развитию клиентских сервисов Юлии Темниковой, идея продавать старые навигационные элементы нашла неожиданно положительную реакцию пользователей социальных сетей. Более 84% опрошенных выразили желание дать «вторую жизнь» старым указателям.

«Со вторника мы открываем продажу лайтбоксов, в первой партии – более 30 указателей, среди них световые и несветовые конструкции. Если мы поймем, что указатели пользуются высоким спросом, то мы выставим на продажу дополнительные партии», - пояснила Темникова.

На данный момент в продаже присутствуют световые и несветовые конструкции. За первые попросят от 6250 до 10 000 рублей, вторые стоят от 1500 до 3500 рублей. Все указатели являются реально служившими долгие годы элементами навигации Московского метро.

Как сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, приобрести продукцию сможет любой желающий посетитель магазина. Кроме того, можно забронировать понравившийся указатель через специальный сайт.