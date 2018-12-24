«Разве не прекрасно»: Трамп с сарказмом заявил о желании Эр-Рияда восстановить Сирию вместо США

Президент США Дональд Трамп с иронией прокомментировал готовность Саудовской Аравии вложить деньги в восстановление Сирии. Глава государства отметил, что деньги королевства пойдут вместо тех средств, что могли бы направить США.

Трамп напомнил, что Саудовская Аравия является богатейшим государством и соседом САР, а США находится на расстоянии тысяч миль от Сирии. Судя по всему, президент подразумевал, что Штаты вовсе не обязаны вкладывать деньги в далекие страны, если можно оставить их в своем государстве.

«Саудовская Аравия согласилась потратить деньги, необходимые для восстановления Сирии, вместо США. Видите? Разве не прекрасно, когда чрезвычайно богатые страны помогают восстановлению своих соседей, вместо великой страны США, которая находится на расстоянии в 5000 миль. Спасибо Саудовской Аравии!», - прокомментировал Трамп в личном Twitter.

В среду, 19 декабря, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе войск США из Сирии. В Белом доме отметили, что операция переходит «в новую фазу». В Пентагоне при этом отказались раскрывать подробности решения по соображениям безопасности.