На Сицилии проснулся вулкан Этна: видео

На Сицилии накануне Рождества стал активен знаменитый вулкан Этна. В основании склона открылась трещина, из которой поднялся огромный столб пепла и вулканических выбросов.

Причиной активности Этны стала серия небольших землетрясений, которые зафиксировали итальянские ученые утром 24 декабря. Более сотни подземных толчков, магнитуда которых достигала 4 балла, спровоцировали раскрытие трещины.

По данным местной газеты La Repubblica, извержение пепла парализовало работу местного аэропорта города Катании. В данный момент воздушная гавань работает с перебоями.

Ранее стало известно, что на фоне мощного цунами в Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау в Зондском проливе. Уникальное природное явление сняли на видео с помощью летательного аппарата.