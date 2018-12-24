Hyundai отзывает в России новые Santa Fe из-за опасного дефекта

Официальный представитель автоконцерна Hyundai в России ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг» отзывает 557 кроссоверов Santa Fe из-за проблем с крепежным болтом в шторке безопасности.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с 1 сентября 2018 года по настоящее время, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что дефект может привести к неправильному срабатыванию механизма подушки безопасности и ее деформации при раскрытии.

В Росстандарте подчеркнули, что на всех машинах будет произведена установка дополнительного защитного покрытия на крепежный болт шторки безопасности. Автовладельцы получат уведомления о необходимости проведения ремонтных работ. Процедура будет проведена бесплатно.

