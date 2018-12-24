Определились полуфиналисты конкурса управленцев «Лидеры России»

В Москве подвели промежуточные итоги конкурса молодых управленцев «Лидеры России», который проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и призван создать социальные лифты для активных граждан страны.

Один из таких участников, добравшихся до полуфинала Артур Нагапетян в свои 25 лет уже преподает экономику и финансы в Дальневосточном федеральном университете. Одновременно с этим он руководит целым рядом студенческих проектов.

Артур участвует в конкурсе «Лидеры России», чтобы доказать, что настоящие управленцы — это не только топ-менеджеры и предприниматели, но и преподаватели.

«Когда мы заходим к студентам, о чем-то говорим, рассказываем — важно, что вот перед вами стоит человек, которого вчера показали по телевизору, который чего-то достиг, чего-то может достигнуть. Очень важно, чтобы наша деятельность тоже популяризировалась. Чтобы лучшие шли к нам. И становились теми, кто потом свои знания передаст другим, что-то организует», - рассказал полуфиналист конкурса «Лидеры России» Артур Нагапетян.

Чтобы претендовать на звание «Лидера», Артур прошел через три этапа тестирования, включающих 12 различных блоков: история, география, русский язык, математика, право, культура — и родная — экономика. Как педагогу, ему путь в ½ финала показался не особо тернистым.

Другой полуфиналист Алексей Веселов из подмосковной Ивантеевки сейчас руководит специалистами колопроктологической службы России из всех 85 субъектов. Он начинал работать еще в студенческие годы в детском доме рядом с университетом. Из маленького медицинского кабинета ему удалось создать целый реабилитационный центр, где бассейн, кабинет физиотерапии, лечебной физкультуры, стоматологии, кабинет массажа.

«Учителя отмечали, что наши дети, которые были в детском доме — они были самые здоровые. Самые крепкие и реабилитированные. И уже когда проходили потом диспансеризацию — это внедрили чуть позже — наши дети имели лучшие показатели в плане здоровья», - поделился полуфиналист конкурса «Лидеры России» Алексей Веселов.

Тогда же для детей Алексей стал еще и воспитателем. Он с ностальгией демонстрирует фотографии из детских лагерей, с экскурсий и праздников и постоянно упоминает своего главного воспитанника — мальчика Сашу и его слова, из-за которых Веселовы из детского дома забрали парня к себе.

Конкурс «Лидеры России» в этом году стал рекордным по числу участников. Заявки в октябре направили больше 220 тысяч человек. После прохождения всех тестов в финале оказались — только три тысячи.

Президент России Владимир Путин считает, что конкурс «Лидеры России» позволяет выявить лучшие управленческие кадры страны и подготовить их для работы на федеральном и региональном уровнях.

«Это процесс взросления государственного аппарата. Работы с ним. Мы сейчас стараемся это делать. Проводим различные конкурсы среди молодежи - "Лидеры России" у нас проводится конкурс кадровый. Учим их потом в академии нашей. Из этой когорты уже человек 12 или 15 стали губернаторами, два министра федеральных, пять или шесть заместителей министров», - заявил глава государства.

Пока до таких высот лидерам еще далеко. Полуфиналы конкурса начнутся в январе. Очные этапы пройдут сразу в восьми федеральных округах. Участники конкурса, чтобы выйти в финал, должны придумать и реализовать в своем регионе социально значимый проект.

В финале, который запланирован на март следующего года, окажутся только 300 человек. К конкурсу тогда подключатся и работодатели, которые будут бороться за прием на работу самых ярких «Лидеров России».