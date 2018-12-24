Над Екатеринбургом взошли три солнца: видео

Жители Екатеринбурга могли наблюдать редкий оптический феномен в понедельник 24 декабря. Со стороны это выглядело как три солнца, взошедших одновременно.

Местные жители засняли необычное явление на видео и разместили его в социальных сетях. Феномен известен под названием «паргелий» и является одной из разновидностей гало.

«В морозном воздухе после понижения температуры образовались вытянутые шестигранные кристаллики льда, которые повисли в воздухе вертикально. Солнечный свет преломляется в них… образуются ложные солнца, цветные пятна на небе», - рассказал изданию Е1 инженер обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила увидели «световые столбы». Небесную иллюминацию они сначала приняли за северное сияние, но специалисты развеяли эти домыслы: светящиеся полосы оказались оптическим феноменом.