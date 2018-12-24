Бас-гитарист «Кино» рассказал о новом альбоме группы

Неизданный альбом группы «Кино» выпустят в новом году в Санкт-Петербурге. Музыканты записали его в 1986 году, но выпускать не стали. Оригинальная запись все эти годы хранилась у бас-гитариста группы Игоря Тихомирова. В интервью «Звезде» он рассказал, что звучание нового альбома останется практически нетронутым.

«Сейчас мы решили весь архив переиздать в нормальном виде, в том, как хотела бы группа. Мы намерены не вносить в звучание ничего современного и нового. Сделаем аккуратную чистку от различных дефектов, которые, естественно на пленке за это время появляются. Никаких добавлений партий туда не будет», - поделился Тихомиров.

Неизданный альбом будет называться «Любовь - это не шутка». Кроме того, музыканты «Кино» готовят к релизу отреставрированные оригинальные версии всех альбомов группы, в том числе «Группы крови», «Последнего героя», «Звезды по имени Солнце» и других. Они выйдут в расширенных изданиях с бонусами в виде студийных и концертных записей, которые раньше тоже были недоступны широкой публике.

В проекте задействованы гитарист группы Георгий Каспарян, бас-гитарист Игорь Тихомиров, басист Александр Титов, а также сын Виктора Цоя - Александр.