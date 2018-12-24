«Оставайтесь на работе»: Москву парализовали рекордные пробки

Пробки в российской столице достигли выдающихся значений. На данный момент они оцениваются в десять баллов из десяти, по данным специализированного сервиса «Яндекс.Пробки».

Как следует из информации, предоставленной информационной системой, движение затруднено практически на всех магистралях и кольцевых дорогах Москвы. В наиболее трудных участках образуются многокилометровые пробки.

Однако, по прогнозам сервиса, движение по дорогам столицы придет в относительную норму после девяти вечера. На этот момент ожидается пять баллов из десяти.

Ранее стало известно, что все автобусные и железнодорожные билеты до Москвы были выкуплены к 20 декабря в связи с новогодними праздниками. Отмечается, что туристический поток в российскую столицу в праздники вырастет на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.