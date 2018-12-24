«Уралкалий» возобновил работу рудника «Соликамск-3» после пожара
В субботу, 22 декабря, пожар на шахте унес жизни девяти человек.
Фото: Georgiy Rozov, Globallookpress
«Уралкалий» возобновил штатную работу рудника «Соликамск-3» после пожара на шахте.
«Подземный и наземный производственный комплекс рудоуправления возобновили работу в штатном режиме», - сообщается в пресс-релизе компании, пишет «Интерфакс».
Напомним, в субботу, 22 декабря, на строящемся стволе рудника горнорудной шахты «Уралкалия» в Пермском крае на глубине 362 метра произошло задымление. В момент ЧП под землей находились 17 человек, но только восемь из них смогли выбраться.
Пожар тушили более суток, девять заблокированных в шахте горняков погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Власти региона выплатят компенсации семьям погибших.