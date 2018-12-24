«Бутырку» хотят превратить в современный досуговый центр

Московский следственный изолятор «Бутырка» могут сделать центром досуга, по образцу бывшей тюрьмы на острове Новая Голландия в Петербурге. Об этом заявил на заседании комиссии Мосгордумы по культуре ее председатель Евгений Герасимов.

Ранее сообщалось, что «Бутырку» собираются закрыть, а здание возможно будет перестроено в музей.

«Я предложил сделать по принципу "Бутылки" в Новой Голландии в Питере. Кто был в Питере, тот видел это», - заявил Герасимов.

Он отметил, что «Бутылка» - это потрясающий современный дом для посещения. Там во дворе находятся кафе, ярмарки, историческая часть

Депутат также опроверг слухи о возможном уничтожении зданий «Бутырки» и создании на ее территории новых современных построек.

Герасимов также напомнил, что построенная в XVIII веке Бутырская тюрьма является объектом культурного наследия.