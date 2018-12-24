Стала известна причина смерти 31-летней российской актрисы

Причиной смерти российской актрисы театра и кино Галины Тихоновой, которая ушла из жизни 23 декабря на 32-м году жизни, стал приступ аллергической астмы. Об этом сообщает ФАН, ссылаясь на источник, близкий к семье артистки.

Дата и место прощания с артисткой станут известны позже.

Тихонова родилась в селе Табага в Якутии в 1987 году. В 2010 году она окончила с отличием Арктический государственный институт культуры и искусств. Артистка работала в «Театре Олонхо», там она сыграла в постановках «Эрбэхчэй Бэргэн», «Олох Долгуннара» и «Таптал Талыыта».

На экранах девушка появилась с 2011 года. На счету Тихоновой роли в таких фильмах, как «Дорога», «Темные силы», «Счастье», «Белый ягель», «Заблудившиеся» и «Мой убийца».

Работы Тихоновой были отмечены разными призами, в частности, она была удостоена премией Якутского Международного кинофестиваля и Китайского кинофестиваля «Золотой петух и Сто цветов».