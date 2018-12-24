Главу мордовской колонии уволили после сообщений о рабском труде женщин

В исправительной колонии №14 в Мордовии установлен факт использования рабского труда женщин. Об этом заявил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Информация о том, что женщин в учреждении насильно привлекали к труду, стала известна в ходе проверки центральным аппаратом ФСИН. В результате руководство колонии было отстранено от должности.

«Начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных отстранены от исполнения обязанностей», - приводит «Интерфакс» слова Максименко.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Куприянов и еще нескольких сотрудников колонии.