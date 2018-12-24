Извержение вулкана в Индонезии на фоне разрушительного цунами попало на видео

На фоне мощного цунами в Индонезии начал извергаться вулкан Анак-Кракатау в Зондском проливе. Уникальное природное явление сняли на видео с помощью летательного аппарата.

Специалистам еще предстоит установить последовательность стихийных бедствий, постигших этот регион. Согласно одной версии, цунами стало следствием извержения вулкана. Но не исключено, что первопричиной всего стал подземный оползень, который спровоцировал как цунами, так и вулкан.

Упомянутое цунами стало одним из самых разрушительных за всю истории Индонезии. По последним данным, пострадало 1 016 человек, 57 числятся пропавшими без вести. Погибло не менее 281 человек. Спасатели продолжают эвакуацию жителей региона. Российская Федерация предложила Индонезии свою помощь в ликвидации последствий трагедии.