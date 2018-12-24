Названы самые ожидаемые автомобили 2019 года

Уходящий год оказался богат на автоновинки, но и в 2019 году будут громкие премьеры. Портал Business Insider опубликовал список машин, которых ждут больше всего. В него вошли 40 автомобилей.

С особым нетерпением ожидают выходов седанов Audi A6, A7 и A8, и нового флагманского внедорожника марки Q8 и электрокроссовер e-Tron.

У BMW большой интерес вызывают купе 8 Series, седан 3 Series и родстер Z4. Кроме того, в 2019 году на рынке появится новое поколение внедорожников X5 и флагман X7.

Mercedes-Benz выпустит новый седан A-Class, кроссовер GLE нового поколения, спорткар AMG GT, электрокроссовер EQC, а также обновленный G-Wagon.

Кроссовером XT4 свой модельный ряд пополнит Cadillac, а у Honda появится вседорожник Passport.

У Porsche появятся Cayenne третьего поколения, восьмая генерация модели 911 и электрический седан Taycan.

В стороне не останутся и корейцы. Hyundai представит кроссовер Nexo на водородном топливе, а также огромный Palisade.

В следующем году выйдут внедорожники Land Rover Defender и Range Rover Evoque нового поколения. На авторынок после восьмилетнего перерыва вернется пикап Ford Ranger. Кстати, он может вернуться и в Россию - в открытой базе Росстандарта на данную модель появилось продленное Одобрение типа транспортного средства.

Lincoln выпустит кроссовер Nautilus, внедорожник Aviator и седан Continental. Также дебютирует седан Kia K900.

В список самых ожидаемых автомобилей вошли: Rolls-Royce Cullinan, Toyota Supra, Model Y от Tesla, McLaren 720S, Lamborghini Urus, Lexus UX, Ram 1500 и Volvo V60.

