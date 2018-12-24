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Завершено расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо

Андрей Аркадьев
18:05 24.12.2018
По версии следствия, в 2004 году артиста удерживали и избивали в кабинете московского ресторана «Прага», после чего певца насильно вывезли в загородный дом Исмаилова.
Завершено расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо
Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Похищение и избиение эстрадного артиста по версии следствия произошло в 2004 году. В совершении преступлении обвиняются Заур Марданов, который является племянником бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и Владимир Гусаков – его бывший водитель.

«Заур Марданов и Владимир Гусаков обвиняются в похищении человека (ч.2 ст.126 УК РФ)», - сообщили в СК РФ.

По данным следователей, в январе 2004 года Авраама Руссо избили в кабинете Тельмана Исмаилова в московском ресторане «Прага», после чего насильно вывезли его в загородный дом бизнесмена. Сообщается, что экс-владелец Черкизовского рынка был продюсером певца и настаивал на том, чтобы артист отменил свои сольные выступления и требовал вести концертную деятельность на его условиях.

Сам Исмаилов объявлен в международный розыск. Так, в 2017 году он был обвинен в организации убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева и незаконном обороте оружия.

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