Захарова: Украина вместе с НАТО может готовить киберпровокацию

Официальный Киев может готовить киберпровокацию в информационном пространстве. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова отметила, что готовящаяся провокация может быть реализована властями Украины при поддержке находящихся в стране представителей НАТО. Роль специалистов Североатлантического альянса будет состоять в консультациях и практической помощи.

«На днях начальник главного управления связи и информационных систем генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко заявил о переводе подразделений кибернетической безопасности в боевой режим работы», - говорится в комментарии МИД РФ.

Отмечается, что данная тема не впервые упоминается высшим украинским командованием. Все это вместе наводит на мысль о грядущей провокации в киберпространстве, сообщается в заявлении внешнедипломатического ведомства.

Ранее Украина предложила лишить Российскую Федерацию права находиться в составе Совета безопасности ООН. Поводом для подобных заявлений стали действия Нидерландов, которые выслали из страны четырех россиян, обвинив их в кибератаках на ОЗХО без каких-либо доказательств.