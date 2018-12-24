МИД РФ предупредил о возможной военной провокации ВСУ в Донбассе

В России отмечают готовность Украины реализовать провокацию с использованием химоружия на Донбассе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В комментарии Захаровой на сайте МИД говорится, что ежедневно приходят сообщения об усиливающейся активности ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях.

«Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям», - сказано в сообщении.

Захарова отметила, что Киев рассматривает и другие варианты обострения ситуации в регионе и продления режима военного положения, помимо проведения наземной операции. По ее словам, беспокойство вызывают все чаще появляющиеся в украинских средствах массовой информации публикации «экспертов» о возможном применении вооруженными формированиями ДНР и ЛНР боевых отравляющих веществ.

Такое обстоятельство, по словам Захаровой, позволяет предположить, что киевские стратеги досконально изучили и готовы на практике реализовать опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения.

Официальный представитель МИД напомнила о заявлении главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирины Фриз о «разработке РФ химического и биологического оружия для последующего применения против Украины», что, как заявила Захарова, говорит о готовности украинских властей организовать провокацию с использованием оружия массового уничтожения.