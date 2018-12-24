Билеты на поезда и автобусы в Москву распроданы к Новому году

Все автобусные и железнодорожные билеты до Москвы были выкуплены к 20 декабря в связи с новогодними праздниками.

Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем микроблоге в Twitter. Кроме того, отмечается, что туристический поток в российскую столицу в праздники вырастет на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Загрузка московских гостиниц на Новый год превысила 90% и стала сопоставима с показателями, которые были в мегаполисе в дни чемпионата мира по футболу. Среднегодовую загрузку гостиниц Москвы теперь можно сравнить с Парижем, Амстердамом, Лондоном и другими крупными туристическими центрами.

По итогам уходящего года, столицу России могут посетить 23,5 миллиона туристов. Особой популярностью у отдыхающих пользуются Кремль, Красная площадь, Большой театр, Третьяковская галерея, парк «Зарядье», ВДНХ, набережные Москвы-реки.