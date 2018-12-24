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Дэвид Духовны назвал интересной идеей записать песню с «Ленинградом»

Александра Арсентьева
17:13 24.12.2018
В феврале следующего года Духовны даст два концерта в России.
Дэвид Духовны назвал интересной идеей записать песню с «Ленинградом»
Фото: Dennis Van Tine, imago stock&people, Globallookpress

Известный актер, звезда телесериалов «Блудливая Калифорния» и «Секретные материалы» Дэвид Духовны рассказал о своем знакомстве с российской музыкой.

«Если не брать в расчет классику - Чайковского и Прокофьева, то можно сказать, что я неплохо знаком с вашей популярной музыкой», - сказал Духовны в интервью РБК.

Как заявил артист, он на съемках рекламы в России несколько лет назад много слушал российскую популярную музыку.

«Я, правда, не понимал ни одного слова. Но сама мелодия и вокал мне понравились!» - отметил актер.

На вопрос журналиста о творчестве группы «Ленинград», которое ранее оценили известные актеры Райан Рейнольдс и Уилл Смит, Духовны ответил, что обязательно попросит «Райана перекинуть несколько их песен».

Журналист издания заявил, что возможно композиции «Ленинграда» настолько понравятся Духовны, что он захочет записать совместный трек. На что артист ответил: «Интересная идея! Хочу их послушать!»

Кроме того, актер отметил, что на него огромное влияние оказали российские писатели, в частности, Чехов и Достоевский.

В феврале следующего года Духовны даст два концерта в России.

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