Медведев сменил главу Росстата

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александра Суринова.

Вместо него на этот пост назначен глава департамента государственного управления Минэкономразвития Павел Малков, сообщается на сайте правительства. В документе отмечается, что Суринов, возглавлявший Росстат с 2009 года, освобожден от должности по собственной просьбе.

Тридцативосьмилетний Малков с 2003 года работал в правительстве Саратовской области на разных должностях, а с 2012 года в Министерстве экономического развития в должности заместителя директора департамента государственного регулирования в экономике, с октября прошлого года возглавлял в этом ведомстве департамент государственного управления.