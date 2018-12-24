На Бурейской ГЭС прокомментировали «падение» метеорита под Хабаровском

Сейсмологические станции в районе Бурейской ГЭС не фиксировали никаких аномальных явлений, в том числе сильных толчков или взрывов.

«Бурейская ГЭС работает в штатном режиме, в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов. Перекрытие Буреи завалом горных пород в труднодоступном районе примерно в 100 километров от станции, пока не оказывает влияния на работу Бурейской ГЭС», - говорится в сообщении на официальной странице в «ВКонтакте».

По предварительной информации, причиной образования завала стал сход оползня. Для восстановления притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС нужна расчистка русла реки.

В сообщении также говорится, что решения о возможных мерах в отношении завала из горных пород будут приниматься после того, как завершится обследование и будут получены заключения со стороны специализированных научных и проектных организаций РусГидро и МЧС.

Ранее сообщалось, что в Верхнебуреинском районе обрушившаяся сопка перекрыла русло реки Бурея. Место инцидента осмотрели специалисты МЧС, угрозы подтопления рядом расположенного поселка Чекунда нет, но власти региона не исключают введения режима чрезвычайной ситуации.