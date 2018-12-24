Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости

Превышение скорости в пределах от 20 до 40 километров в час является самым массовым среди нарушений правил дорожного движения. Как отметил глава ГИБДД России Михаил Черников, последствия таких нарушений могут быть крайне серьезны, в то время как ответственность за них является незначительной.

«Превышение от 20 до 40 километров в час — одно из самых массовых нарушений ПДД, и здесь можно сказать о минимизированной ответственности за это. То есть это 500 рублей штраф, а если мы его уплачиваем в соответствующем льготном периоде, то это фактически двукратное снижение, 250 рублей», - отметил Черников в интервью «Милицейской волне».

Однако, несмотря на несоответствие серьезности проступка и штрафа, принимать решение о повышении ответственности необходимо только после стандартизации дорог, подчеркнул глава ГИБДД.

«Пока не будут нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать какие-то такие решения нельзя», - резюмировал глава Государственной инспекции.

В ходе беседы Черников коснулся и темы поправок в экзамены, проводимые автошколами. Глава ГИБДД заявил, что элементы площадки и автодрома никуда не денутся, а будут встроены в другой практический этап.