На Соборной площади Кремля установили главную новогоднюю елку страны

На соборной площади московского Кремля установили главную новогоднюю елку страны. Высота праздничного дерева составляет 27 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, возраст - 100 лет.

Ель украсили в ретро-стиле, не ней более двух тысяч стилизованных игрушек и полтора километра гирлянд. Помогали наряжать столетнюю красавицу ученики Школы Олимпийского резерва по хоккею.

Елку срубили 16 декабря в деревне Еремино в Щелковском районе Подмосковья. При выборе ели специалисты смотрели на ее размеры и внешнюю привлекательность. По стандартам дерево должно быть без сломанных и засохших веток, иметь правильную форму и равномерную окраску.