В среду в прессу просочились слухи о том, что США начали выводить свой контингент войск из Сирии. Сначала об этом говорили анонимные источники в правительстве, а потом уже официально объявил представитель Белого дома Сара Сандерс. На вывод 2000-го контингента отведено 100 дней. Пока неясно, собираются ли главные союзники США – Великобритания и Франция также убрать своих военных из САР. Президент США Дональд Трамп после принятия этого решения заявил, что «США победили ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории России)». «Звезда» проанализировала самые громкие операции США в Сирии, чтобы понять кого все-таки американцы «победили».

В состав коалиции входили США, Великобритания, Франция, Австралия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Марокко, Израиль, Канада и ряд других стран. В августе они совершили первые разведывательные полеты над территорией Сирии. МИД САР подтвердил информацию о том, что США запрашивали разрешение на использование сирийского воздушного пространства.

С 2014 года коалиция во главе с США действует на территории Сирии. Американские военные пришли в страну под эгидой борьбы с ИГИЛ. Нужно отметить тот факт, что США действовало на территории САР без официального приглашения властей. Именно поэтому сирийское правительство называло такую помощь не иначе как «оккупацией». До 2015 года конкурентов в регионе у США не было. Но после официального приглашения сирийских властей, в САР пришла Россия и начала борьбу против ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории России) на стороне правительственных сил. С тех пор США и Россия действовали в основном параллельно, но стараясь координировать свои действия друг с другом. По крайней мере, именно так изначально и предполагалось.

Уже в сентябре 2014 года США представилась возможность поддержать своих давних союзников – курдов. К 15 сентября силы джихадистов захватили стратегически важную переправу через реку Евфрат и вышли на окраину города Кобани (на арабском – Айн аль-Араб). Это территория, населенная сирийскими курдами. В случае захвата, населению грозило бы полное уничтожение. По некоторым данным, 9000 боевиков, противостояли примерно 2500 бойцов, в основном из курдских отрядов народной самообороны., для которых удары американских ВВС имели огромное значение. Остановить продвижение превосходящих сил ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории России) реально было только с воздуха. Но судя по курдским источникам, не всегда эти удары приносили нужный эффект. Случалось, что гуманитарная помощь, которая предназначалась осажденным, попадала в руки джихадистов, иногда после ударов коалиции боевики ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории России) успешнее продвигались вперед. Ситуация в Кобани осложнялась еще и тем, что подкрепления, которые могли подойти только со стороны Турции, не пропускали погранслужбы. Напомним, турецкие власти считают YPG и YPJ (те самые курдские отряды самообороны) террористическими организациями, и где-то туркам даже была выгодна ситуация в Кобани: ведь один их враг уничтожал другого. Нужно отметить, что США не смогли быстро повлиять на своих союзников по НАТО, чтобы заставить Анкару пропустить рвущихся на помощь через свои погранпункты.

Только 26 января при «умеренной помощи» коалиции отряды YPG и YPJ вышли на границу пригорода Кобани, отбросив джихадистов за Евфрат.

В это же время в осаде находился крупный сирийский город Дейр-эз-Зор – центр самой нефтеносной провинции страны. Гарнизон оказался полностью отрезан от основных сил сирийской армии. Под контролем правительственных сил остался район у аэродрома и несколько жилых кварталов. 7 декабря 2015 года коалиция во главе с США, по словам официальных властей, по ошибке нанесла удар по объектам правительственных сил. Тогда погибли трое военнослужащих, и еще 13 (по другим данным 16 человек) получили ранения. За все время кампании в Сирии удары коалиции «по ошибке» нередко приходились именно на этот регион.

Летом 2016 года Франция, входящая в коалицию США по борьбе с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории России), нанесла по ошибке удар по небольшой деревне в пригороде Манбиджа. Нужно заметить, что за день до удара Франсуа Олланд, на тот момент президент Франции, обещал отомстить ИГИЛ за теракт в Ницце. Тогда террористы, по сообщениям сирийских СМИ, смогли каким-то образом узнать о месте нанесения авиаудара и фактически прикрылись мирными жителями, как щитом. Большая часть боевиков успела покинуть деревню. Жертвами удара стали 164 мирных жителя. Никаких извинений сирийским властям и родственникам погибших никто не принес.

6 ноября 2016 года коалиция вместе с СДС начали наступление на столицу ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории России) – город Эр-Ракка (Или просто Ракка). Операция получила название «гнев Евфрата». Продлилась она почти год: о полном контроле над городом лидеры СДС и коалиция сообщила 17 октября 2017 года. Министерство обороны России не раз обращало внимание международного сообщества на то, что ни одного гуманитарного коридора для выхода гражданских лиц не было организовано. Авиация коалиции «утюжила» город, в том числе и жилые кварталы, зная о том, что там находятся минные граждане, и осознавая, что боевики будут использовать их в качестве «живого щита».

В мае 2016 года фактически кольцо блокады вокруг Ракки сомкнулось, чуть раньше курды захватили небольшой населенный пункт Ат-Табка, где располагалась плотина. И буквально через несколько дней город затопило водой. Кто открыл спуск воды до сих пор неизвестно. Боевики обвинили в этом курдов, а вторые в свою очередь – псевдо-халифат. Одно очевидно – затопление города сильно ухудшило и без того плохую эпидемиологическую обстановку. По сообщениям Министерства обороны России под завалами города похоронены примерно 10 000 человек, еще около 150 000 (по другим данным – 100 000 человек) стали беженцами. А в плену боевики удерживали примерно 100 000 человек. Главнокомандующий операцией генерал-лейтенант Стивен Таунсенд назвал захват Ракки «триумфом». Однако Министерство обороны России с такими выводами не согласилось. Ведомство сравнило ситуацию в бывшей «столице» ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории России) с бомбардировками Дрездена в феврале 1945 года. Город был разрушен на 80%, подвоз гуманитарной помощи не был организован. Более того, под завалами оставались тела жертв халифата и американских бомбардировок, что делало ситуацию в городе близкой к эпидемиологической катастрофе. К 2018 году ситуация оставалась ровно на том же уровне, хотя не раз руководство США заявляло о том, что планирует начать восстановление города.

В мае 2017 года США для подготовки представителей СДС была создана база Ат-Танф на границе с Иорданией. Сейчас недалеко от нее расположен лагерь беженцев «Рукбан». И «для обеспечения безопасности своих военнослужащих», США просто закрыло 50-километровую зону вокруг Ат-Танфа, в которую «неожиданно» попал и «Рукбан». Теперь доставка гуманитарных грузов туда запрещена. Представители международных организаций не имеют права въехать в лагерь для мониторинга обстановки. Россия попыталась доставить туда помощь, но «из-за действия США» не смогла этого сделать.

Помимо бомбардировок мирных кварталов Ракки США спонсировали постановки химических атак. Театр имени «Белых касок» разыгрывал такие «спектакли» в сирийской Думе, в поселении Хан Шейхун и в Идлибе. Каждый раз в Сети появлялось видео, где представители данной неправительственной организации оказываются на месте якобы применения «химоружия» и мужественно спасают «пострадавших», иногда даже не пользуясь противогазами и смывая химвещества водой. Стабильно после таких атак следовало «возмездие США» - удар по сирийским объектам. Неоднократно Министерство обороны России предъявляло доказательства постановочного характера таких «химических атак», однако США игнорировали очевидные факты.

Учитывая историю всех современных конфликтов, можно сделать вывод, что США никогда полностью не оставляют страну, где когда-то пытались «насадить демократию». Можно предположить, что на место регулярных войск придут например «специалисты ЧВК», как это происходило в Афганистане. В любом случае, нужно дождаться, пока США «выведут войска», чтобы делать какие-то окончательные выводы.