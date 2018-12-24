Медведев объявил о завершении формирования нацпроектов

Правительство закончило работу над формированием 12 нацпроектов и комплексного плана по развитию инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на последнем в этом году заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы завершили работу по их формированию. Кураторами, как я уже сказал, являются вице-премьеры. Непосредственными руководителями, которые несут персональную ответственность за решение этих задач, являются министры», - сказал премьер-министр.

Медведев добавил, что практическая реализация нацпроектов начнется со следующего года. Он отметил, в ближайшие три года правительство собирается направить на них почти 5,7 триллиона рублей.

«Нужно максимально рационально распорядиться выделенными деньгами», - заявил он.

Глава правительства отметил, что промежуточные итоги исполнения национальных проектов планируется подводить два раза в год, оперативный мониторинг должен вестись в режиме онлайн.

По словам Медведева, правительство внесет 91 показатель нацпроектов в федеральный план статистических работ, таким образом они станут объектами статистического учета и будут открыты для всех, сообщает ТАСС.

«Общество может контролировать то, как выполняются нацпроекты. В ближайшее время я такое распоряжение правительства подпишу», - заявил премьер.

Также Медведев поручил представить график поездок министров по регионам для проведения совещаний по поводу выполнения национальных проектов.

Напомним, девятого декабря премьер-министр России заявил, что государству по силам реализовать 12 важнейших национальных проектов, правительство нашло на них средства. Он отметил, что помимо восьми триллионов рублей, которые пойдут на реализацию нацпроектов, останутся и обычные расходы, которые не вписываются в 12 инициатив, вытекающих из майского указа российского президента Владимира Путина. Документом определены цели и задачи на период до 2024 года по 12 стратегическим направлениям: демография, здравоохранение, образование, культура, наука, экология, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.