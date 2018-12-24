МИД РФ: сын Каддафи должен быть частью политического процесса в Ливии

Сейф аль-Ислам, сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, а также те, кто его поддерживают, должны стать частью политического процесса в стране, считают в Министерстве иностранных дел России.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов считает, что никого нельзя лишать права на участие в президентских выборах.

Дипломат подчеркнул, что характерной особенностью ливийского общества является трайбализм, то есть мнение разных племен играет немалую роль в политической жизни страны.

«Доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают, — это именно определенные племена в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса с участием других политических сторон, которые находятся в Тобруке, Триполи, Мисрате», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Глава Ливии Муаммар Каддафи был зверски убит мятежниками в 2011 году во время вооруженного конфликта в стране. Его сына Сейф аль-Ислама задержали повстанцы и поместили под стражу. Летом 2017 года после шести лет заключения он вышел на свободу по амнистии.

Сейф аль-Ислам намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в стране, которые по плану ООН должны состояться в следующем году.