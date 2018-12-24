Глава ГИБДД рассказал, как изменится практический экзамен в автошколах

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал о реализации проекта поправок в правила приема экзаменов на управление транспортными средствами. Черников отметил, что проект вызвал обсуждение из-за предполагаемого исключения первой части практического экзамена – «площадки».

Однако, как заверил руководитель организации, все элементы «площадки» никуда не денутся из комплексного практического экзамена. Они будут встроены в проверку на реальных улицах и дорогах под руководством инструктора.

«Он не отменяется, а предлагается непосредственно второй этап практического экзамена, который проводится на улицах и дорогах населенных пунктов… Элементы первого этапа включить с площадки непосредственно на улицу и дорогу, потому что у нас кандидат в водители уже сдал экзамены, когда проходил в автошколе обучение», - рассказал Михаил Черников в интервью «Милицейской волне».

Глава ГИБДД также отметил, что российские автошколы будут подвергнуты дополнительным проверкам со стороны инспекции. Они коснутся автошкол, которые имеют лицензию, однако не проводят полноценное обучение. Черников отметил, что такие школы могут выдавать «пустые» свидетельства об окончании курсов, дающие, тем не менее, право на прохождение государственного экзамена.