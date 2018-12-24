Глава ГИБДД заявил о снижении смертности на дорогах России

За почти прошедший 2018 год аварийность на российских дорогах снизалась на пять процентов. Об этом заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.

По словам руководителя инспекции, тренд на спад аварийности и смертности сформировался на фоне реализации федеральной целевой программы. Положительная динамика сохраняется уже несколько лет.

«Фактически мы за 11 месяцев видим снижение чуть более 5%. Это сохранено более двух тысяч жизней», - цитирует главу ГИБДД радио «Милицейская волна».

Черников подчеркнул, что в стране реализуется целенаправленная стратегия снижения смертности и аварийности, которая начала работать с 2013 года. Программа имеет несколько этапов и демонстрирует хорошие результаты.

Ранее в ГИБДД опровергли введение экзаменов для водителей, которые меняют водительские удостоверения. Госавтоинспекция считает, что правовые основания для экзаменации россиян в подразделениях отсутствуют, и законодательство в данной области не претерпит никаких изменений.