«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск восьми новых моделей Lada

Концерн «АвтоВАЗ» анонсировал новые модели автомобилей. До 2026 года компания планирует выпустить восемь моделей Lada, а также провести рестайлинг девяти существующих автомобилей.

Для реализации этой задачи автоконцерн расширит штат сотрудников Инжирингового центра, на работу будут наняты около 400 инженеров, сообщает пресс-служба компании.

На сегодняшний день под брендом Lada продается пять моделей: Vesta, XRAY, Largus, Granta и внедорожник 4x4 в нескольких комплектациях. Кроме этого, на предприятии собирают автомобили иностранных брендов. «АвтоВАЗ» является частью альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, поэтому помимо Lada компания производит автомобили Renault, Nissan и Datsun.

Подводя итоги уходящего года, в «АвтоВАЗе» отметили начало продаж седана Lada Vesta Cross в июне 2018 года. В августе на российский рынок вышло обновленное семейство Lada Granta (седан, хэтчбек, универсал и лифтбек), а в ноябре стартовали продажи новой модели Lada Xray Cross.