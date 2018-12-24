«Рабыня Изаура» впервые приехала в Россию

Бразильская актриса Луселия Сантус, сыгравшая главную роль в телесериале «Рабыня Изаура» впервые посетила российскую столицу. Она отметила, что всегда мечтала побывать в России. Об этом Сантус заявила на пресс-конференции.

«Рада, что приехала сюда именно сейчас, перед Новым годом, украшение улиц меня просто поразило», - заявила актриса.

Журналисты спросили у снявшей документальный фильм о Китае Сантус спросили, не хотела бы она создать кино и о России. На что известная актриса ответила, что чтобы воплотить в жизнь эту идею, необходимо глубже погрузиться в культуру России.

Она отметила, что у нее также «пока нет планов сниматься в России». Но она не исключила, что после ее первого визита в Москву такие проекты, возможно, появятся.

Актриса прибыла в Москву для того, чтобы поддержать инициативу российского СМИ TV BRICS по созданию единой международной редакции государств БРИКС. В октябре этого года холдинг TV Cultura подписал соглашение с TV BRICS о сотрудничестве и информационном обмене.

«Огромная честь являться послом БРИКС, я верю в сотрудничество этих стран», - отметила актриса.

В 1976 году Луселию, которая раньше не имела опыта съемок на телевидении, пригласили сыграть главную роль в сериале «Рабыня Изаура». На советские экраны сериал вышел 30 лет назад. Также Сантус снималась в телесериалах «Живая вода», «Глупый Купидон», «Война полов» и «Сеньорита». На счету актрисы свыше двадцати кинокартин.

