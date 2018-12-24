СМИ: почетный член ФИДЕ замерз до смерти в Москве

Почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ), математик Эдуард Дубов замерз до смерти в Москве. Ему было 80 лет.

Мужчину обнаружили в субботу, 22 декабря и госпитализировали с обморожением и переохлаждением. Как сообщает агентство «Москва», он находился в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день пенсионер скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Вскоре установили личность мужчины. Эдуард Дубов был членом Московского математического общества, педагогом, международным шахматным арбитром, почетным членом ФИДЕ, президентом Шахматной федерации Москвы.