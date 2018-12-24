В России ужесточили требования к хранению оружия

Правительство уточнило и дополнило правила оборота гражданского и служебного оружия в связи с принятым ранее «законом о релоаде». Теперь граждане обязаны хранить не только оружие и патроны, но и порох и капсюли для самостоятельного снаряжения в отдельном запирающимся сейфе. При этом владелец должен исключить доступ к нему посторонних. Текст поправок опубликован на портале правовой информации.

В июле этого года президент России Владимир Путин подписал ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии"», более известный в народе как «закон о релоаде». Он дал право лицам, владеющим гражданским огнестрельным длинноствольным оружием с нарезным стволом и имеющим разрешение на хранение и ношение этого оружия, самостоятельно производить патроны к нему. Те, кто получил разрешение на хранение и ношение, до вступления поправок в силу могут быть освобождены от специальных и обязательных курсов по самостоятельному безопасному снаряжению патронов. Все остальные по закону должны пройти это обучение.