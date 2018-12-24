В ЦБ РФ прокомментировали предложение о запрете подарочных карт

Центробанк России не планирует реализовать предложения о запрете платежных подарочных карт. Как отметили в беседе со «Звездой» представители пресс-службы регулятора, подобные инициативы требуют тщательной проработки.

«В настоящий момент реализация таких предложений не планируется. Подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя», - рассказали в ЦБ РФ.

Ранее стало известно, что представители Национальной платежной ассоциации выступили с предложением взять под контроль оборот подарочных пластиковых карт. Инициативу организация направила в Федеральную антимонопольную службу и Росфинмониторинг.

Как отметили в ассоциации, реализация предложения поможет в борьбе с мошенниками, которые занимаются обналичиванием денежных средств через подарочные карты. Предполагается, что в случае успеха инициативы подарочные карты с денежным номиналом смогут выпускать только магазины, сотрудничающие с банками.