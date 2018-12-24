Киевский суд начал рассматривать развод Ани Лорак

Сегодня в Шевченковском райсуде Киева начался бракоразводный процесс певицы Ани Лорак с ее супругом - турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Как сообщают украинские СМИ, на первом заседании присутствовали только адвокаты сторон, которые подали ходатайство проводить слушания в закрытом режиме. Оно было удовлетворено - дальнейшее рассмотрение дела будет вестись без участия посторонних лиц и прессы.

Первые сообщения о разводе Ани Лорак появились еще в октябре, а заявление в суд певица подала 4 декабря. По сообщениям прессы, причиной такого решения стала супружеская измена со стороны Мурата Налчаджиоглу. Он был замечен в одном из караоке-баров Киева обнимающимся с молодой брюнеткой. Лорак позже заявила журналистам, что не намерена прощать предательство.