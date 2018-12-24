Упавший гигантский метеорит перекрыл русло реки под Хабаровском

Под Хабаровском упал гигантский метеорит, он приземлился в Верхнебуреинском районе. Судя по всему, у метеорита очень большие размеры, поскольку при падении он снес вершину сопки, обрушившаяся скала перекрыла русло реки Буреи. Об этом рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

По его словам, инцидент произошел несколько дней назад в безлюдной местности, поэтому об этом стало известно не сразу. Отмечается, что русло Буреи засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма, в 70 километрах от поселка Чекунда.

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», - сказал глава Верхнебуреинского района.

К месту происшествия отправились специалисты с дозиметрами.

Маслов также добавил, что на Бурейской ШЭС в последние несколько дней было отмечено снижение притока в водохранилище, однако причины тогда определить не смогли. Он добавил, что если в реке уровень воды будет подниматься, это возможно приведет к подтоплению близлежащих поселков.