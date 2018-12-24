В ОБСЕ оценили последствия инцидента в Керченском проливе

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер назвал конфликт, произошедший в Керченском проливе, сложным. При этом, по его мнению, отношения между двумя сторонами – Россией и Украиной – могут только ухудшиться.

«Наша работа заключается в том, чтобы наблюдать, комментировать и при необходимости предостерегать. Но ни одна сторона не сочла необходимым говорить об этом», - передает слова Гремингера Neue Osnabrücker Zeitung.

При этом он отметил необходимость диалога между сторонами. По мнению генсека организации, первым шагом для разрешения конфликта может послужить освобождение российской стороной украинских моряков.

В противном случае, по его мнению, «из отдельного очага может возникнуть обширный пожар».

Ранее специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер поставил условие, что прибудет в Москву после того, как российская сторона освободит украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе.